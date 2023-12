Kursentwicklung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag billiger

18.12.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 161,74 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 161,74 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 161,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 136.558 IBM-Aktien. Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,82 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,55 USD am 12.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 25,47 Prozent wieder erreichen. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 14.752,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.107,00 USD umgesetzt worden waren. IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 28.01.2025. In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Donnerstagshandels zu Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

