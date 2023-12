IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagvormittag schwächer

IBM im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 162,42 USD ab.

Die IBM-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 162,42 USD ab. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,06 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,80 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.192 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,29 USD) erklomm das Papier am 13.12.2023. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 2,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 25,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen. Am 28.01.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2023 aus.

