IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Plus

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 170,00 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 170,00 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,65 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 506.768 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,65 USD) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.01.2025 dürfte IBM die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,53 USD je Aktie belaufen.

