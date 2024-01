IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 166,86 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 166,86 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 166,94 USD. Bei 166,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.547 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 167,79 USD markierte der Titel am 17.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,60 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 27,72 Prozent Luft nach unten.

IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 14.752,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.107,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 präsentieren. IBM dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

