IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagmittag freundlich

Die Aktie von IBM gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 187,64 USD zu. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,95 USD zu. Bei 186,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 1.661.325 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,75 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,82 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

