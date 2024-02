IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Vormittag Boden gut

Kurs der IBM

Die Aktie von IBM gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 187,64 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 187,64 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 188,95 USD an. Bei 186,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.661.325 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,75 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.01.2024. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

