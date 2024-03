IBM im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf rotem Terrain

19.03.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 191,47 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 191,47 USD. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,30 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,49 USD. Zuletzt wurden via New York 122.577 IBM-Aktien umgesetzt. Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,03 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen. Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,82 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 24.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.381,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.04.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,07 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Finanzanalyst Gary Shilling warnt vor Einbruch am Aktienmarkt und Rezession Freitagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Freitagshandels nach Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones am Freitagnachmittag

