IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag in Grün

Kurs der IBM

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 249,15 USD.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 249,15 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 249,32 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 248,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 87.983 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 266,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 6,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 162,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 34,72 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,67 USD an.

IBM gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17,55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge