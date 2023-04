IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel IBM 114,90 EUR

-1,20% Charts

News

Analysen

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 126,19 USD abwärts. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,30 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,50 USD. Zuletzt wurden via New York 156.996 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (115,55 USD). Abschläge von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 USD gegenüber 3,35 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 16.690,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 16.695,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.04.2023 terminiert. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte IBM die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,45 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Erste Schätzungen: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morgan Stanley-Analysten: Diese Aktien könnten dem Bärenmarkt trotzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com