IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM behauptet sich am Mittwochvormittag

Die IBM-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 127,91 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,10 USD an. Die IBM-Aktie sank bis auf 127,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,05 USD. Bisher wurden via AMEX 4.540 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,23 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.01.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,35 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.695,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von IBM wird am 19.04.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 17.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,45 USD je IBM-Aktie.

