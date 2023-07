IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 120,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 120,45 EUR. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 120,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,65 EUR. Bisher wurden heute 1.986 IBM-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,50 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,39 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2023. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.252,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.197,00 USD ausgewiesen worden waren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM abgeworfen

Erste Schätzungen: IBM legt Quartalsergebnis vor

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie