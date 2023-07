IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 136,17 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 136,17 USD. Bei 136,25 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 102.935 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 12,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 115,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.04.2023. Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,44 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

