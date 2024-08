IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 194,48 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 194,48 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 194,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 70.809 Stück.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Abschläge von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,79 USD je IBM-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

Am 24.07.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,10 USD fest.

