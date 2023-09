IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 135,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 0,2 Prozent auf 135,80 EUR. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 135,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.016 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,98 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2023 auf bis zu 110,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 23,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.07.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.475,00 USD – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.535,00 USD eingefahren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. IBM dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,58 USD im Jahr 2023 aus.

