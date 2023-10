IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 132,65 EUR.

Die IBM-Aktie musste um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 132,65 EUR. Bei 131,80 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 131,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.530 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 20,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.07.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.475,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.535,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM verdient

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter