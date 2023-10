IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 138,81 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 138,81 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,35 USD nach. Bei 138,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202.706 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 153,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,34 Prozent. Bei 120,55 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD im Vergleich zu 15.535,00 USD im Vorjahresquartal.

Die IBM-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

