IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 148,65 EUR.

Der IBM-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 148,65 EUR. Bei 148,00 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 149,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 3.091 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,10 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 25,87 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.10.2023. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 28.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

