IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 262,27 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 262,27 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 262,26 USD nach. Mit einem Wert von 263,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.254 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 265,72 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 1,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 162,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,92 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,67 USD.

Am 29.01.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,15 USD, nach 3,59 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte IBM am 22.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,72 USD je Aktie aus.

