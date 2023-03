IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag schwächer

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 115,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 115,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,76 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.355 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,28 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,50 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.03.2022 bei 114,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,60 USD, nach 3,35 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.695,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.04.2023 veröffentlicht. IBM dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

