IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 243,39 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 243,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 237,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 271.996 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 266,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 9,41 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 162,65 USD am 03.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,92 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,67 USD.

IBM ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

