IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

IBM im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 119,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr um 1,2 Prozent auf 119,60 EUR ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 119,35 EUR. Bei 119,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 1.543 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 145,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 17,68 Prozent niedriger. Am 09.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,86 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14.252,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.535,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 16.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Statistik: Die wichtigsten Zahlen rund ums Thema KI

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM abgeworfen