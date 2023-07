IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gesucht

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 139,22 USD.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 139,22 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,80 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 137,44 USD. Zuletzt wurden via New York 456.008 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 153,16 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 17,00 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 20.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.252,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

