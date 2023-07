IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 135,56 USD zu.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 135,56 USD zu. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 136,15 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,77 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 9.767 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 152,69 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 12,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Mit Abgaben von 14,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 19.04.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.252,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je IBM-Aktie belaufen.

