IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 139,07 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 139,07 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 139,19 USD zu. Bei 138,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 313.822 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,16 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Mit einem Zuwachs von 10,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,55 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je IBM-Aktie.

