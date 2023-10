IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von IBM gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 138,09 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der AMEX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 138,09 USD ab. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 138,06 USD. Bei 138,84 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden via AMEX 3.602 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 152,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,57 Prozent. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 12,67 Prozent Luft nach unten.

Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,31 USD je Aktie gewesen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.475,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Börse New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in Rot

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer