IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von IBM zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 152,78 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 152,78 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 152,84 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 152,35 USD. Bei 152,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 122.356 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 153,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 0,46 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

