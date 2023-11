IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Vormittag Tendenz

So bewegt sich IBM

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im AMEX-Handel bei 153,04 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 22:15 Uhr bei der IBM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 153,04 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 153,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 152,97 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 153,29 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 5.921 Aktien.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,29 USD an. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 21,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.752,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.107,00 USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

IBM-Aktie an der NYSE mit kleinem Minus: IBM nimmt Werbung nach Platzierung neben Nazi-Beiträgen von X herunter

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags