IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von IBM

Der IBM-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:18 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 126,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 126,08 EUR. Bei 126,08 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100 Stück gehandelt.

Bei 144,58 EUR erreichte der Titel am 23.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,80 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 105,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,08 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.01.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,03 Prozent zurück. Hier wurden 16.690,00 USD gegenüber 16.695,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 19.04.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.04.2024.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

IBM-Aktie an der NYSE in Rot: Auch IBM setzt Stellenabbau um

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com