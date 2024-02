IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 182,13 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 182,13 USD. Bei 181,75 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 182,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.121 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 8,10 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 51,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,82 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent gesteigert.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. IBM dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

