IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf rotem Terrain

21.02.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 264,47 USD abwärts.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 264,47 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 263,37 USD. Bei 263,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 254.177 IBM-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 265,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 162,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,92 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 226,67 USD. Am 29.01.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 3,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,59 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte IBM am 22.04.2025 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,72 USD je IBM-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr eingefahren Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne D-Wave, Quantum Computing, Rigetti, IonQ & Co: Für welche Quantencomputer-Aktien sind Analysten am zuversichtlichsten?

