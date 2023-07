IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Kurs der IBM

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 124,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 124,30 EUR zu. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,55 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,55 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.545 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 110,20 EUR fiel das Papier am 09.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 11,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.07.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD im Vergleich zu 15.535,00 USD im Vorjahresquartal.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NYSE-Titel IBM-Aktie im Plus: IBM-Umsatzprognose trotz mauem zweiten Quartal bestätigt

Statistik: Die wichtigsten Zahlen rund ums Thema KI

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel