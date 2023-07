IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verliert am Nachmittag

So bewegt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 138,24 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 138,24 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 137,77 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 218.108 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.535,00 USD gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NYSE-Titel IBM-Aktie im Plus: IBM-Umsatzprognose trotz mauem zweiten Quartal bestätigt

Statistik: Die wichtigsten Zahlen rund ums Thema KI

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel