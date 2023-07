IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 138,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,9 Prozent auf 138,14 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 140,16 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 137,94 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 21.585 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 152,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 10,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (115,63 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

