IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Blick auf IBM-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 141,38 USD.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 141,38 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,68 USD zu. Bei 140,64 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 3.577 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 18,21 Prozent sinken.

IBM ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IBM bedeutet