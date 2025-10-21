DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.972 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Dienstagabend zu

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von IBM zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 284,10 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 284,10 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 285,31 USD. Bei 282,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297.096 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 301,03 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 203,61 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 39,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,70 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

