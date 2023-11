IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 140,95 EUR.

Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 140,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 140,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.420 IBM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Mit einem Zuwachs von 3,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 21,82 Prozent wieder erreichen.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 23.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

