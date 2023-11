IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag gesucht

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 154,33 USD.

Das Papier von IBM legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,8 Prozent auf 154,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 154,66 USD. Mit einem Wert von 153,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.875 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 154,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 0,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,86 Prozent.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.752,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

