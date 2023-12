IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag fester

IBM im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 160,80 USD zu.

Die IBM-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 160,80 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 161,02 USD zu. Mit einem Wert von 160,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.876 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 3,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 25,03 Prozent Luft nach unten.

Am 25.10.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.752,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.107,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.01.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Börse New York: Dow Jones startet in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne

Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen