IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 174,32 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 174,32 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 174,32 USD. Mit einem Wert von 172,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 208.364 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 174,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 170,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 28.01.2025 dürfte IBM die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

