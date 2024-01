IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagvormittag im Aufwind

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,7 Prozent auf 171,44 USD.

Um 22:15 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 171,44 USD nach oben. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 171,54 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,13 USD. Bisher wurden heute 19.242 IBM-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 42,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Die IBM-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 28.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels fester

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittag im Plus