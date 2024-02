IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Donnerstagmittag zu

IBM im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 167,95 EUR.

Um 12:00 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 167,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 167,95 EUR. Bei 167,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.703 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 181,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 8,19 Prozent zulegen. Bei 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.381,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16.690,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

