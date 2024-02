IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 183,37 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 183,37 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 184,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 182,84 USD. Zuletzt wechselten 182.988 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 196,89 USD. Gewinne von 7,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. In Sachen EPS wurden 3,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,60 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.381,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16.690,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab