IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 192,57 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 192,57 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 192,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 192,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.827 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 199,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2024). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 3,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 59,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,82 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,60 USD je Aktie eingenommen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,07 USD fest.

