IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag in Rot

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 121,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 120,55 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 121,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.241 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 145,28 EUR markierte der Titel am 22.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 16,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,15 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 19.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,39 Prozent auf 14.252,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.197,00 USD erwirtschaftet worden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,43 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

