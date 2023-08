Kursverlauf

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Dienstagnachmittag an

22.08.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 142,75 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 142,75 USD nach oben. Bei 143,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 124.128 IBM-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 6,80 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,31 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert. Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 16.10.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IBM bedeutet

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com