IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagvormittag mit Kursplus

22.08.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 142,24 USD.

Um 22:15 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 142,24 USD nach oben. Bei 142,29 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,49 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.289 Stück gehandelt. Bei 152,69 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,35 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,63 USD am 14.10.2022. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 23,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden. Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 USD je IBM-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IBM bedeutet

