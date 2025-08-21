IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Abend zu

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 242,01 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 242,01 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 243,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,75 USD. Zuletzt wurden via New York 295.415 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei 194,47 USD fiel das Papier am 24.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 24,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,69 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,15 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

