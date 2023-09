IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 138,50 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:55 Uhr 0,1 Prozent auf 138,50 EUR. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 138,90 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,25 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.342 Stück gehandelt.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2023 auf bis zu 110,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

