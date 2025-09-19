IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 270,28 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 270,28 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 271,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,62 USD. Bisher wurden via New York 289.574 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,55 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 203,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 32,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,70 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,96 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 15,77 Mrd. USD eingefahren.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 11,17 USD im Jahr 2025 aus.



