IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 284,57 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 284,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 286,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 281,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.966 IBM-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 301,03 USD. Mit einem Zuwachs von 5,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.
IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.
Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.
